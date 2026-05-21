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Thiago Silva verlässt den Meister

von Martin Schmitz - Quelle: fcporto.pt
1 min.
Thiago Silva im Trikot des FC Porto @Maxppp

Thiago Silva verlässt den FC Porto mit sofortiger Wirkung. Das gibt der frischgebackene portugiesische Meister bekannt. „Nachdem der Abschied von Thiago Silva nun bestätigt ist, wünscht ihm der Verein alles Gute für die Zukunft. Der FC Porto wird immer seine Heimat bleiben“, heißt es auf der vereinseigenen Webseite.

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FC Porto
Thiago Silva de saída.
Defesa de 41 anos sagrou-se Campeão Nacional pelo FC Porto➡
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Erst zum Jahresstart war der 41-Jährige von Fluminense nach Porto gewechselt und kam seitdem zu acht Liga- und vier Europa League-Einsätzen für den Klub. Die Hoffnung, sich in einer europäischen Liga für den brasilianischen WM-Kader zu empfehlen, hat sich für den Innenverteidiger nicht erfüllt. Noch ist nicht geklärt, ob der 113-fache Nationalspieler noch einmal ein neues Abenteuer wagt oder aber seine aktive Karriere beendet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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