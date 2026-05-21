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Offiziell Weltmeisterschaft

WM: El-Faouzi im vorläufigen Kader

von Lukas Weinstock
3 min.
Soufiane El-Faouzi im Schalke-Trikot @Maxppp

Sofiane El-Faouzi (23) vom FC Schalke 04 darf sich Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ausrechnen. Der Schalker Mittelfeldmotor gehört zum 28-köpfigen Aufgebot von Marokko, das vom 22. Bis 26. Mai am Trainingslager teilnimmt.

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Dass El-Faouzi am Großturnier teilnimmt, ist aber noch nicht gesichert. Der finale Kader darf nur 26 Akteure umfassen, zudem ist es möglich, dass noch nicht berufene Spieler den Weg in das finale Aufgebot finden. Unter anderem Achraf Hakimi (27), der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, ist noch nicht Teil der aktuellen Liste, aber ein – sofern fit – sicherer Kandidat für die WM.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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