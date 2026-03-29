Der Stand bei Werders Leihspielern

Leiter Profifußball Peter Niemeyer hat Stellung zu den Leihgeschäften von Leon Opitz (20), Skelly Alvero (23) und Dawid Kownacki (29) bezogen. „Das muss man immer individuell betrachten. Bei Leon ist die Leihe ein guter Zwischenschritt, weil er unserer Regionalliga-Mannschaft entwachsen ist, wir seine Aussicht auf Spielzeit vor der Saison bei unseren Profis aber als noch nicht so hoch eingeschätzt haben. Dawid ist wiederum ein erfahrener Spieler, der eine andere Rolle haben wollte als bei uns – eine Leihe war die beste Option. Und auch für Skelly ist für seine Entwicklung das Wichtigste, dass er wieder mehr Spielzeit bekommt“, berichtet Niemeyer im Interview auf der vereinseigenen Homepage.

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Opitz ist an der Karlsruher SC verliehen, kommt dort allerdings nicht wie gewünscht zum Zuge. „Bei Leon würden wir uns schon mehr Spielzeit wünschen, so ehrlich müssen wir schon sein. Er hat gezeigt, dass er in der 2. Liga klarkommt und dass er was Besonderes hat“, erklärt Niemeyer. Alvero wiederum war seit dem Leihgeinn Ende Januar bis zu seiner Roten Karte vor zwei Wochen beim französischen Zweitligisten SC Amiens gesetzt. Für Kownacki gilt, dass er möglichst im Sommer von der Gehaltsliste gestrichen werden soll. Die Kaufpflicht von Hertha BSC wird allerdings nur im Aufstiegsfall greifen, der momenten eher unwahrscheinlich ist.