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Premier League

Tottenham: Notfallplan mit Dyche

von Dominik Schneider - Quelle: The Telegraph
1 min.
Sean Dyche FC Everton 2324 @Maxppp

Die Trainerfrage beschäftigt die Verantwortlichen von Tottenham Hotspur weiterhin. Laut ‚Telegraph‘ spielt Sean Dyche nun eine entscheidende Rolle in den Überlegungen der Vereinsbosse. Der 54-jährige Engländer könnte den Job interimistisch erhalten, um die Spurs vor dem Abstieg zu retten. Die Trennung von Igor Tudor scheint bereits beschlossene Sache zu sein.

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Grund dafür ist dem Bericht zufolge, dass Wunschlösung Roberto De Zerbi aktuell nur ein Engagement ab Sommer in Erwägung zieht. Der Coach will nicht als Feuerwehrmann installiert werden und die Sicherheit haben, dass er kommende Saison in der Premier League an der Seitenlinie stehen darf. Zuletzt wurde auch Adi Hütter als möglicher Kandidat genannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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