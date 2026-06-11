Karamba Guirassy hat zu den Gerüchten um einen vermeintlich bevorstehenden Fenerbahce-Wechsel von Serhou Guirassy (30) Stellung bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Berater und Bruder des BVB-Stürmers: „Es wurde keinerlei Vereinbarung getroffen. Serhou prüft derzeit seine Optionen für die kommende Saison. Behauptungen über eine Einigung entsprechen nicht der Wahrheit.“

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Seit geraumer Zeit sind sich türkische Medien sicher, dass Guirassy zur kommenden Spielzeit am Bosporus aufschlagen wird. An dem Guineer (28 Länderspiele) ist aber unter anderem auch Aston Villa interessiert. Guirassys bis 2028 datierter Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro, die nur für ausgewählte Topklubs gültig ist. Als Ablöse ruft Borussia Dortmund dem Vernehmen nach 40 Millionen auf, würde den Angreifer grundsätzlich aber gerne in den eigenen Reihen halten.