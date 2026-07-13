Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Eintracht vor Blitz-Transfer?

von Lukas Hörster
Adi Hütter lächelt im Training von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt könnte zeitnah seinen ersten gestandenen Sommerneuzugang begrüßen. Am Rande des Trainingsauftakts sagte der neue Trainer Adi Hütter diesbezüglich: „Es könnte sich in dieser Woche etwas tun.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Welcher Spieler so schnell unterschreiben könnte, ist noch unklar. Die SGE sucht noch nach mehreren Verstärkungen und fokussiert sich dabei auf die Sechser-Position. Eine ganz heiße Spur führt zu Noel Aseko (20/FC Bayern). Heute sickerte zudem durch, dass man Einigung mit Rechtsverteidiger Anton Gaaei (23) erzielt hat. Aktuell laufen noch die Ablöseverhandlungen mit Ajax Amsterdam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Noel Aseko

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Noel Aseko Noel Aseko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert