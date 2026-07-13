Eintracht Frankfurt könnte zeitnah seinen ersten gestandenen Sommerneuzugang begrüßen. Am Rande des Trainingsauftakts sagte der neue Trainer Adi Hütter diesbezüglich: „Es könnte sich in dieser Woche etwas tun.“

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Welcher Spieler so schnell unterschreiben könnte, ist noch unklar. Die SGE sucht noch nach mehreren Verstärkungen und fokussiert sich dabei auf die Sechser-Position. Eine ganz heiße Spur führt zu Noel Aseko (20/FC Bayern). Heute sickerte zudem durch, dass man Einigung mit Rechtsverteidiger Anton Gaaei (23) erzielt hat. Aktuell laufen noch die Ablöseverhandlungen mit Ajax Amsterdam.