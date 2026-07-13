Spielmacher Lewis Holtby (35) bricht seine Zelte bei NAC Breda ab. Wie der niederländische Erstliga-Absteiger mitteilt, wurde der noch bis 2027 datierte Vertrag mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler aufgelöst.

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Holtby war mit der entsprechenden Bitte auf den Klub zugekommen und findet zum Abschied warme Worte: „Ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und den Fans alles Gute und hoffe sehr, dass NAC in die Eredivisie zurückkehrt. Vielen Dank an alle, die mich während meiner Zeit in Breda unterstützt haben. Es war mir eine Ehre, Teil dieses besonderen Vereins zu sein.“ Wo es für Holtby weitergeht, ist noch unklar. In der Bundesliga spielte er für Schalke 04, den VfL Bochum, Mainz 05, den Hamburger SV und Holstein Kiel.