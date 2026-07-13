Skhiri will nach Köln

Ellyes Skhiri (31) steht einer Rückkehr zum 1. FC Köln offen gegenüber. Informationen von ‚Sky‘ zufolge würde der defensive Mittelfeldspieler sogar gerne erneut in der Domstadt anheuern. In trockenen Tüchern ist eine Zusammenarbeit damit aber nicht.

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Vielmehr warten die Kölner noch auf eine Rückmeldung von Edson Álvarez (28/West Ham United). Sagt der mexikanische Sechser ab, soll Skhiri an Bord geholt werden. Als Ablöse stehen 1,5 bis zwei Millionen Euro für den Tunesier im Raum, der schon zwischen 2019 und 2023 für den FC auf dem Platz gestanden hatte.