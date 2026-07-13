Ligue 1
Hazard hat unterschrieben
@Maxppp
Thorgan Hazard kehrt zum RC Lens zurück. Wie die Franzosen mitteilen, hat der Ex-Dortmunder einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. FT berichtete zuvor exklusiv über den Deal.
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Hazard kommt ablösefrei vom RSC Anderlecht. Dort war der 33-jährige Offensivmann in der vergangenen Saison immerhin an 26 Toren direkt beteiligt. Für Lens spielte der Belgier schon im Jugendbereich und auch schon 16 Mal für die Profimannschaft.
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