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Offiziell Ligue 1

Hazard hat unterschrieben

von Lukas Hörster - Quelle: rclens.fr
Thorgan Hazard wird vorgestellt @Maxppp

Thorgan Hazard kehrt zum RC Lens zurück. Wie die Franzosen mitteilen, hat der Ex-Dortmunder einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. FT berichtete zuvor exklusiv über den Deal.

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Hazard kommt ablösefrei vom RSC Anderlecht. Dort war der 33-jährige Offensivmann in der vergangenen Saison immerhin an 26 Toren direkt beteiligt. Für Lens spielte der Belgier schon im Jugendbereich und auch schon 16 Mal für die Profimannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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