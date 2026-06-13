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Bundesliga

Last-Minute-Versuch bei Brown

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Nathaniel Brown mit Ball @Maxppp

In jüngster Vergangenheit hat sich anscheinend ein Premier League-Verein nach Nathaniel Brown (22) erkundigt. Fabrizio Romano berichtet von einem entsprechenden Vorstoß, der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt habe jedoch sofort zu verstehen gegeben, dass er ausschließlich zum FC Bayern wechseln wolle.

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Brown hat sich mit dem deutschen Rekordmeister längst auf eine Zusammenarbeit verständigt. An der Säbener Straße winkt dem DFB-Akteur voraussichtlich eine Anstellung bis 2031, die Hessen wiederum dürfen sich auf eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro freuen. Zwischen den Klubs müssen lediglich noch die Zahlungsmodalitäten geklärt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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