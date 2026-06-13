Rangnick hat unterschrieben

Ralf Rangnick bleibt über die Weltmeisterschaft hinaus Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Wie der ÖFB offiziell mitteilt, hat Rangnick seinen Vertrag bis zum Ende der Europameisterschaft 2028 verlängert. Zuletzt war der 67-Jährige auch als neuer Sportdirektor beim AC Mailand im Gespräch. Rangnick ist seit vier Jahren Österreichs Nationaltrainer.

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ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll betont: „Klar ist, dass der ÖFB finanziell nicht mit internationalen Spitzenklubs konkurrieren kann. Es waren, und das möchte ich ausdrücklich betonen, auch andere Faktoren, die Ralf Rangnick überzeugt haben. Österreich und Ralf Rangnick - das passt einfach zusammen.“ In WM-Gruppe J trifft Österreich auf Jordanien, Algerien und Argentinien.