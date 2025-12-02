BVB verlängert mit Meyer

Borussia Dortmund steht dicht vor einer wichtigen Vertragsverlängerung. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird Ersatzkeeper Alexander Meyer in den kommenden Wochen ein neues Arbeitspapier unterzeichnen. Um ein Jahr inklusive beidseitiger Option auf eine weitere Saison soll der momentan noch 2026 auslaufende Vertrag ausgedehnt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 34-jährige Meyer genießt in der Kabine und auch bei der Vereinsführung sehr hohes Ansehen. Klaglos fügt sich der Routinier in die Rolle als Nummer zwei hinter Gregor Kobel (27). Insgesamt kommt Meyer seit seiner Ankunft im Jahr 2022 auf 25 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben.