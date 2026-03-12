BVB: Gemischtes Voting bei Brandt

Wo zieht es Julian Brandt im Sommer hin? Noch gibt es keine Entscheidung beim 29-Jährigen, dessen Vertrag Ende Juni bei Borussia Dortmund ausläuft. Neben Aston Villa und dem FC Arsenal hat auch der FC Barcelona schon angeklopft.

Wo seht ihr Brandt in der kommenden Saison? Bundesliga La Liga Serie A Premier League MLS Saudi-Arabien/Katar Ganz woanders (Kommentar) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Aus einer FT-Umfrage zum Thema, an der 3834 Leser teilnahmen, geht ein gemischtes Voting hervor. Rund ein Viertel der User (24%) sehen Brandt in Spanien, ein Viertel (25%) in der Serie A. Einen Wechsel in die Premier League können sich immerhin noch 18 Prozent vorstellen. Interessant: Mehr Leser vermuten bei Brandt einen Wechsel in die nordamerikanische MLS (14%) als einen Verbleib in der Bundesliga (13%).