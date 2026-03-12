Menü Suche
Kommentar
FT-Kurve Bundesliga

BVB: Gemischtes Voting bei Brandt

von Dominik Sandler
1 min.
Julian Brandt hebt den Daumen @Maxppp

Wo zieht es Julian Brandt im Sommer hin? Noch gibt es keine Entscheidung beim 29-Jährigen, dessen Vertrag Ende Juni bei Borussia Dortmund ausläuft. Neben Aston Villa und dem FC Arsenal hat auch der FC Barcelona schon angeklopft.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wo seht ihr Brandt in der kommenden Saison?
- Beendet
Bild wird erstellt

Aus einer FT-Umfrage zum Thema, an der 3834 Leser teilnahmen, geht ein gemischtes Voting hervor. Rund ein Viertel der User (24%) sehen Brandt in Spanien, ein Viertel (25%) in der Serie A. Einen Wechsel in die Premier League können sich immerhin noch 18 Prozent vorstellen. Interessant: Mehr Leser vermuten bei Brandt einen Wechsel in die nordamerikanische MLS (14%) als einen Verbleib in der Bundesliga (13%).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Julian Brandt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Julian Brandt Julian Brandt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert