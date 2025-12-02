Augsburg: Keine Experimente mit Baum

Manuel Baum wird nicht dauerhaft auf den Cheftrainer-Stuhl beim FC Augsburg zurückkehren. „Manu hat klar gesagt, er steht auf Zeit zur Verfügung“, stellte Geschäftsführer Michael Ströll laut ‚kicker‘ vor dem heutigen Trainingsauftakt unter dem neuen Interimstrainer fest und führt aus: „Er möchte auch in seine Position, die wir hier geschaffen haben, zurück.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Montag musste Sandro Wagner den Hut nehmen. Von 2016 bis 2019 hatte sich Baum schon einmal verantwortlich für die Fuggerstädter gezeichnet und übernimmt nun bis zur Winterpause. Nach Stationen beim DFB, Schalke 04 und RB Leipzig kehrte der gebürtige Landshuter im Sommer dieses Jahr zum FCA zurück und übernahm die neu geschaffene Position des Entwicklungsdirektors.