City blockt Marmoush

Der ägyptische Fußballverband liegt offenbar im Clinch mit den Offiziellen von Manchester City. Obwohl Omar Marmoush von Nationaltrainer Hossam Hassan für die Testspiele gegen Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien in den kommenden acht Tagen nominiert wurde, wollen die Skyblues den 26-jährigen Stürmer laut ‚Manchester Evening News‘ nicht abstellen.

Besagte Partien dienen der Vorbereitung für den Afrika-Cup, der für Ägypten am 22. Dezember startet. Diskussionen zwischen den Ägyptern und Verantwortlichen von City laufen derweil aber noch. Der Premier League-Klub will Marmoush erst Mitte des Monats ziehen lassen. Zuvor stehen noch Spiele gegen den FC Fulham (morgen, 20:30 Uhr), den AFC Sunderland (6. Dezember), Real Madrid (10. Dezember) und Crystal Palace (14. Dezember) auf dem Plan.