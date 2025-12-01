Menü Suche
Premier League

City blockt Marmoush

von Dominik Schneider - Quelle: Manchester Evening News
Marmoush im Trikot von Manchester City @Maxppp

Der ägyptische Fußballverband liegt offenbar im Clinch mit den Offiziellen von Manchester City. Obwohl Omar Marmoush von Nationaltrainer Hossam Hassan für die Testspiele gegen Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien in den kommenden acht Tagen nominiert wurde, wollen die Skyblues den 26-jährigen Stürmer laut ‚Manchester Evening News‘ nicht abstellen.

Besagte Partien dienen der Vorbereitung für den Afrika-Cup, der für Ägypten am 22. Dezember startet. Diskussionen zwischen den Ägyptern und Verantwortlichen von City laufen derweil aber noch. Der Premier League-Klub will Marmoush erst Mitte des Monats ziehen lassen. Zuvor stehen noch Spiele gegen den FC Fulham (morgen, 20:30 Uhr), den AFC Sunderland (6. Dezember), Real Madrid (10. Dezember) und Crystal Palace (14. Dezember) auf dem Plan.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League Premier League
Afrika-Cup Afrika-Cup
ManCity Logo Manchester City FC
Ägypten Flag Ägypten
Omar Marmoush Omar Marmoush
