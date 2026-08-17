Nach der finalen Einigung mit Manchester City soll Rodri am Mittwoch beim FC Barcelona vorgestellt werden. Das berichtet der spanische Radiosender ‚Cadena Cope‘. Demzufolge soll der 30-Jährige noch am heutigen Montagabend in Barcelona landen, nachdem er seinen Medizincheck in Manchester bereits erfolgreich absolviert hat.

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Nach harten Verhandlungen in den vergangenen Tagen hatten sich beide Klubs auf eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro plus 16,5 Millionen an möglichen Boni für den Sechser geeinigt. Der Weltmeister selbst wird bei den Katalanen dem Vernehmen nach ein Salär von 15 Millionen Euro plus Prämien einstreichen.