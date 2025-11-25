HSV: Rössing-Lelesiit im Winter weg?

Alexander Rössing-Lelesiit gehört im Winter zu den Abgengskandidaten beim Hamburger SV. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, könnte das 18-jährige Toptalent den Bundesligisten im Winter auf Leihbasis verlassen, um andernorts Spielpraxis zu sammeln.

Der Linksaußen war im Frühjahr für 2,8 Millionen Euro aus Norwegen in die Hansestadt gewechselt. Die laufende Bundesliga-Saison begann für Rössing-Lelesiit gut, zuletzt musste er sich jedoch mit deutlich geringeren Einsatzzeiten zufrieden geben. Seit Oktober kommt er lediglich auf 17 Spielminuten. Eine Leihe könnte ihm zu mehr Spielpraxis verhelfen.