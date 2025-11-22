Alonso kündigt Rüdiger-Rückkehr an

Antonio Rüdiger (32) wird im Champions League-Spiel bei Olympiakos Piräus am Mittwoch (21 Uhr) in den Kader von Real Madrid zurückkehren. Trainer Xabi Alonso verriet auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel bei CF Elche (morgen, 21 Uhr): „Für morgen ist er noch nicht fit, aber für Athen wird er es sein.“

Die Rückkehr des Innenverteidigers sei angesichts des Ausfalls von Éder Militão (27) gerade besonders wichtig. Rüdiger absolvierte in der laufenden Saison erst eine Partie. Seit September ließ eine Oberschenkelverletzung den deutschen Nationalspieler 19 Mal zuschauen.