Für 2028: Chelsea verpflichtet Innenverteidiger-Juwel

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Enzo Maresca @Maxppp

Der FC Chelsea rüstet sich weiter für die Zukunft und holt Deinner Ordóñez. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind mit dessen Klub Independiente del Valle bereits alle Details geklärt, der 16-Jährige werde sich den Blues anschließen. Allerdings nicht im Januar 2026, sondern erst im Januar 2028.

Dann wird Ordóñez 18 sein und im Optimalfall aus Sicht der Blues erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt haben. Für sein Land Ecuador läuft der Abwehrspieler bereits für die U20-Nationalmannschaft auf.

