Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Verliert Liverpool sein größtes Juwel?

von Julian Jasch - Quelle: Daily Mail
Anfield Road @Maxppp

Allem Anschein nach bahnt sich ein Dreikampf um Joshua Abe (15) an. Der ‚Daily Mail‘ zufolge interessieren sich der FC Arsenal und der FC Chelsea sehr für den Rechtsaußen, der aktuell für die U18 des FC Liverpool aufläuft. Die Reds würden den Teenager gerne langfristig binden, eine Entscheidung ist bislang nicht abzusehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Insel wird Abe als größtes Talent seines Jahrgangs bezeichnet. Für die englischen U-Nationalteams sammelte er bereits vier Treffer in elf Partien, in der U18-Premier League kommt er auf fünf Einsätze (vier Scorerpunkte).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Arsenal
Chelsea

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Arsenal Logo FC Arsenal
Chelsea Logo FC Chelsea
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert