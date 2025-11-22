Verliert Liverpool sein größtes Juwel?

Allem Anschein nach bahnt sich ein Dreikampf um Joshua Abe (15) an. Der ‚Daily Mail‘ zufolge interessieren sich der FC Arsenal und der FC Chelsea sehr für den Rechtsaußen, der aktuell für die U18 des FC Liverpool aufläuft. Die Reds würden den Teenager gerne langfristig binden, eine Entscheidung ist bislang nicht abzusehen.

Auf der Insel wird Abe als größtes Talent seines Jahrgangs bezeichnet. Für die englischen U-Nationalteams sammelte er bereits vier Treffer in elf Partien, in der U18-Premier League kommt er auf fünf Einsätze (vier Scorerpunkte).