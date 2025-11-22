Das Problem bei Isak

Arne Slot hat auf die Fitnessprobleme bei Rekordeinkauf Alexander Isak (26) hingewiesen. Der Meistertrainer des FC Liverpool sagte auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ich möchte ihn zu 100 Prozent fit bekommen, das ist die Herausforderung bei ihm.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Slot weiter: „Im Training sieht man – wenn er völlig ausgeruht ist – seine Qualität. Ich muss aber die Balance finden zwischen dem, was am besten für ihn und was am besten fürs Team ist.“ Isak war nach längerem Trainingsstreik kurz vor Transferschluss am 1. September für 145 Millionen Euro von Newcastle United zu den Reds gekommen. Die magere Bilanz des Angreifers seither: Acht Spiele, ein Tor und eine Vorlage. Im heutigen Premier League-Spiel gegen Nottingham Forest (16 Uhr) kann Isak seine Quote womöglich verbessern.