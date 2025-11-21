Menü Suche
Neuer für Liverpool: Geduld mit Frimpong schon am Ende?

von Dominik Schneider - Quelle: TGRT News | Football in the Studio
1 min.
Wilfried Singo (l.) blockt einen Schuss von Ansgar Knauff (r.) @Maxppp

Beim FC Liverpool könnte zeitnah zusätzliche Konkurrenz für Jeremie Frimpong aufkreuzen. In der Sendung ‚Football in the Studio‘ von ‚TGRT News‘ sprach der Journalist Ali Naci Küçük über das Interesse der Reds an Wilfried Singo von Galatasaray. Der 24-jährige Ivorer stehe schon länger auf dem Zettel des Premier League-Klubs, auch in der Partie beider Vereine in der Champions League wusste Singo zu überzeugen und konnte weitere Pluspunkte sammeln. Im bis 2030 datierten Vertrag des Rechtsverteidigers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert.

Das kolportierte Interesse könnte auch mit der bislang mageren Performance von Frimpong zusammenhängen. Der 24-jährige Niederländer ist noch nicht an der Anfield Road angekommen, kam im bisherigen Saisonverlauf meist nur zu Kurzeinsätzen und hatte mit unterschiedlichen Verletzungen zu kämpfen. Auch momentan fehlt der Ex-Leverkusener, der im Sommer für 40 Millionen Euro nach Liverpool wechselte, aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

