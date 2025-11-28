Menü Suche
BVB: Beier kehrt zurück

von Luca Hansen
Maximilian Beier im Trainingsanzug @Maxppp
Leverkusen BVB

Borussia Dortmund kann beim morgigen Bundesligaspiel (18:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen wieder auf Maximilian Beier (23) zurückgreifen. Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz verkündete, kann der Offensivspieler bereits heute wieder trainieren. Gegen den FC Villarreal (4:0) musste Beier aufgrund von Muskelbeschwerden passen.

Nicht dabei sein wird dagegen weiterhin Niklas Süle (30). Der Innenverteidiger, der ebenfalls gegen die Spanier nicht im Kader stand, laboriert an Zehproblemen und ist daher keine Option.

