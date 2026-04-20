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Werder: Klarer Plan bei Weiser

von Dominik Sandler - Quelle: DeichStube
1 min.
Weiser im Training @Maxppp

Der SV Werder Bremen will zeitnah mit Mitchell Weiser über die Verlängerung des auslaufenden Vertrags reden. Die ‚DeichStube‘ berichtet, dass sich beide Parteien noch im April zusammensetzen und die Gespräche fortführen wollen. Die harsche Kritik des Rechtsverteidigers am SVW spiele laut Sportchef Clemens Fritz inzwischen am Osterdeich keine Rolle mehr: „Das ist geklärt und abgehakt. Mitch und ich haben uns dazu ausführlich ausgetauscht, da bleibt nichts hängen.“

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Dem Portal zufolge hat der Bundesligist dem 31-Jährigen schon vor geraumer Zeit ein unterschriftsreifes Angebot vorgelegt, Weiser wolle jedoch wohl nachverhandeln. Weiser fällt seit Mitte Juli mit einem Kreuzbandriss aus und konnte in dieser Saison noch kein einziges Spiel absolvieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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