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Offiziell Bundesliga

Werder verleiht Opitz

von David Hamza - Quelle: vfl.de
3 min.
Leon Opitz für den KSC @Maxppp

Leon Opitz verlässt den SV Werder erneut auf Leihbasis. Die Bremer parken den 21-jährigen Offensivspieler in der kommenden Saison bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. In der abgelaufenen Spielzeit war Opitz für den Karlsruher SC am Ball.

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Osnabrücks Technischer Direktor Daniel Latkowski freut sich auf „einen hochveranlagten, jungen Spieler, der bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Karriere wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Leon bringt eine hohe Geschwindigkeit mit, verfügt über einen guten Torinstinkt und kann sowohl auf der Schiene als auch hinter den Spitzen eingesetzt werden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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