Díaz-Sperre: Kompany meldet sich zu Wort

Vincent Kompany ist enttäuscht, dass Luis Díaz (28) für seine Rote Karte im Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain (2:1) für drei Partien gesperrt wurde. Das gab der Cheftrainer des FC Bayern vor dem heutigen Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg bei ‚Sky‘ zu Protokoll: „Wir haben die Situation alle gesehen und dachten, dass es nur ein Spiel Sperre gibt. Aber es gab auch andere Meinungen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ursprünglich war Kompany von einem Spiel Sperre für Díaz ausgegangen, umso größer ist die Verwunderung beim Deutschen Meister, der gegen das Urteil der UEFA vorgehen möchte. Im Worst Case müssten die Münchner auf den kolumbianischen Flügelflitzer gegen den FC Arsenal, Sporting Lissabon und Union Saint-Gilloise verzichten.