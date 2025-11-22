Menü Suche
Díaz-Sperre: Kompany meldet sich zu Wort

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Vincent Kompany wirkt nachdenklich @Maxppp

Vincent Kompany ist enttäuscht, dass Luis Díaz (28) für seine Rote Karte im Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain (2:1) für drei Partien gesperrt wurde. Das gab der Cheftrainer des FC Bayern vor dem heutigen Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg bei ‚Sky‘ zu Protokoll: „Wir haben die Situation alle gesehen und dachten, dass es nur ein Spiel Sperre gibt. Aber es gab auch andere Meinungen.“

Ursprünglich war Kompany von einem Spiel Sperre für Díaz ausgegangen, umso größer ist die Verwunderung beim Deutschen Meister, der gegen das Urteil der UEFA vorgehen möchte. Im Worst Case müssten die Münchner auf den kolumbianischen Flügelflitzer gegen den FC Arsenal, Sporting Lissabon und Union Saint-Gilloise verzichten.

Bundesliga
FC Bayern
Vincent Kompany
Luis Díaz

