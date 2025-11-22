Menü Suche
FC Bayern: Bankplatz für Kimmich

von Lukas Hörster
Joshua Kimmich mit Serge Gnabry @Maxppp
FC Bayern Freiburg

Der FC Bayern muss im heutigen Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) wie erwartet auf Serge Gnabry verzichten. Überraschender ist derweil, dass Joshua Kimmich nicht in der offiziellen Startelf auftaucht. Der Sechser sitzt zunächst auf der Bank.

FC Bayern München
⚪ 🔴 𝙐𝙣𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡𝙛 🔴⚪
Dabei hatte Trainer Vincent Kompany auf der gestrigen Pressekonferenz hinsichtlich der Knöchelprobleme von Kimmich noch Entwarnung gegeben. Möglich, dass es sich vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr) um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.

