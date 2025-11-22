FC Bayern: Bankplatz für Kimmich

Der FC Bayern muss im heutigen Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) wie erwartet auf Serge Gnabry verzichten. Überraschender ist derweil, dass Joshua Kimmich nicht in der offiziellen Startelf auftaucht. Der Sechser sitzt zunächst auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei hatte Trainer Vincent Kompany auf der gestrigen Pressekonferenz hinsichtlich der Knöchelprobleme von Kimmich noch Entwarnung gegeben. Möglich, dass es sich vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21 Uhr) um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.