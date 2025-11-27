Werder: Deman-Comeback in Sicht

Die lange Leidenszeit von Olivier Deman neigt sich dem Ende zu. Trainer Horst Steffen bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) die positive Entwicklung des Linksverteidigers: „Wenn ein Spieler nach einer längeren Verletzung wieder trainiert, bringt das Energie für ihn und die Truppe. Er macht es gut im Training.“ Der 25-Jährige hatte im August einen Knöchelbruch erlitten und kam in dieser Spielzeit lediglich in der ersten Runde des Pokals zum Einsatz. Mittlerweile nimmt er wieder am Mannschaftstraining teil.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deman wurde in der vergangenen Rückrunde an Royal Antwerpen verliehen und kämpfte sich in der Sommervorbereitung in Bremen zurück. Eine zeitnahe Rückkehr in den Spieltagskader ist im Kalenderjahr 2026 nicht ausgeschlossen. Dennoch bremst Steffen die Erwartungen beim Belgier und ergänzt: „Wie weit er jetzt an einen Einsatz herankommen kann, das gilt es noch abzuwarten.“