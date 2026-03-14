Werder droht bitterer Ausfall

Werder Bremen muss gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 15:30 Uhr) voraussichtlich auf Senne Lynen verzichten. Wie die ‚Deichstube‘ berichtet, konnte der 27-Jährige nicht am Abschlusstraining teilnehmen, nachdem er bereits unter der Woche nur individuell trainiert hatte. Ein Einsatz gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Nullfünfer erscheint daher unrealistisch.

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Trainer Daniel Thioune hatte sich auf der Pressekonferenz vor der Partie noch verhalten optimistisch gegeben. Angesprochen auf die angeschlagenen Senne Lynen und Niklas Stark (30) sagte der Coach: „Bei beiden müssen wir sehen, wie sie auf die Belastung reagieren.“ Während Lynen heute pausieren musste, stand Stark beim Abschlusstraining wieder mit der Mannschaft auf dem Platz und dürfte somit eine Option sein.