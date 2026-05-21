Einigung: Die Details zum Stage-Vertrag

Jens Stage (29) winkt bei der TSG Hoffenheim eine langfristige Anstellung. Laut ‚Sky‘ hat sich der Mittelfeldspieler von Werder Bremen mit dem Ligarivalen auf einen bis 2030 datierten Vertrag geeinigt. Nun braucht es nur noch eine Übereinkunft der Klubs, bis der Deal final über die Bühne geht.

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Die TSG soll an der Weser bereits ein erstes Angebot über elf Millionen Euro plus Boni eingereicht haben. Gut möglich, dass sich die Grün-Weißen mit dieser Summe noch nicht zufriedengeben. In der abgelaufenen Spielzeit markierte der Däne (zwei Länderspiele) zehn Treffer und zwei Vorlagen in 29 Bundesliga-Partien. Im Kraichgau ist Stage als Nachfolger für Grischa Prömel (31) eingeplant, der vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart steht.