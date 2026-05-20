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Bundesliga

Werder: Stage hinterlegt Wechselwunsch

von Daniel del Federico - Quelle: DeichStube
1 min.
Jens Stage applaudiert den Fans @Maxppp

Die Zeichen bei Jens Stage stehen endgültig auf Trennung. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat der 29-Jährige den Werder-Verantwortlichen bereits offiziell mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen möchte. Der Däne befindet sich demnach bereits in konkreten Gesprächen mit der TSG Hoffenheim.

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Für Bremen könnte der Verkauf des zentralen Mittelfeldspielers zumindest zum finanziellen Segen werden: Ein erstes Angebot aus dem Kraichgau soll sich auf rund elf Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen belaufen. Bei der TSG ist der Rechtsfuß als direkter Ersatz für Grischa Prömel (31) eingeplant, der zur kommenden Saison ablösefrei zum VfB Stuttgart wechselt. Stage steht bei den Grün-Weißen noch bis 2028 unter Vertrag. Die vergangene Bundesligasaison schloss er mit zehn Toren und zwei Vorlagen in 29 Pflichtspielen ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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