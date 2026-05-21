Werder lehnt Stage-Angebot ab

Die TSG Hoffenheim ist mit einem ersten offiziellen Angebot für Mittelfeldspieler Jens Stage (29) beim SV Werder Bremen abgeblitzt. Der ‚DeichStube‘ zufolge haben die Grün-Weißen eine Offerte im einstelligen Millionenbereich entschieden abgelehnt. Laut der ‚Bild‘ boten die Kraichgauer rund neun Millionen Euro. „Für Werder ein völlig inakzeptables Angebot, das sofort abgelehnt wurde“, so das Boulevardblatt.

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Zuletzt hieß es, dass die TSG eine Offerte über elf Millionen plus Boni eingereicht hätte. Das tatsächliche Einstiegsangebot lag aber offenbar darunter. Stage hat seinen Wechselwunsch bei den Werder-Bossen bereits hinterlegt und ist sich mit den Hoffenheimern einig über einen bis 2030 datierten Vertrag. Mit einer schnellen Übereinkunft zwischen den Klubs ist aber offenbar nicht zu rechnen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Bremer bei einer Summe zwischen 15 und 20 Millionen „ins Grübeln kommen“ dürften.