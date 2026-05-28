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Offiziell Bundesliga

Hoffenheim verpflichtet Toptalent Aleksa

Die TSG Hoffenheim tütet den nächsten Sommertransfer ein. Mit Konstantin Aleksa kommt ein vielversprechendes Talent mit großer Perspektive in den Kraichgau.

von Martin Schmitz - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Andreas Schicker und Christian Ilzer @Maxppp

Die TSG Hoffenheim bedient sich in Österreich. Der Bundesligist gibt offiziell die Verpflichtung von Konstantin Aleksa bekannt, der im Sommer von Austria Wien kommt.

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Über die Vertragslaufzeit schweigt sich der Bundesligist aus. Dem Vernehmen nach fließt für den 18-Jährigen eine Ablöse im siebenstelligen Bereich in die Alpenrepublik. „In Konstantin Aleksa gewinnen wir einen äußerst vielversprechenden und talentierten Spieler. Er bringt trotz seines jungen Alters ein tolles Gesamtpaket mit und hat enormes Entwicklungspotential“, so Sportdirektor Frank Kramer.

Der österreichische U19-Nationalspieler soll bei der TSG zunächst in der U23 auflaufen und sich dort für Bundesliga-Einsätze empfehlen. Der flexible Angreifer besticht vor allem durch sein enormes Tempo, in dieser Saison wurde er bereits mit 36,7 km/h gemessen. Neben beiden Flügeln kann Aleksa auch in der Sturmmitte auflaufen.

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Der gebürtige Wiener stammt aus der Austria-Jugend. Für die Profimannschaft des Klubs kam Aleksa bisher insgesamt 13 Mal zum Einsatz und legte dabei einen Treffer auf. Seit der U15 durchläuft der Rechtsfuß zudem sämtliche Jugendnationalteams.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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