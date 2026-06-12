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BVB: Campbell-Entscheidung gefallen

von Lukas Weinstock - Quelle: WAZ
Cole Campbell im TSG-Trikot @Maxppp

Cole Campell (20) kehrt zumindest vorerst zu Borussia Dortmund zurück. Die TSG Hoffenheim hat laut der ‚WAZ‘ die Entscheidung getroffen, die 7,5 Millionen Euro teure Kaufoption nicht zu ziehen. Ob der Bundesligist versuchen wird, die Ablöse zu drücken, ist noch offen.

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Campbell lief in der vergangenen Rückrunde leihweise für die TSG auf. Verletzungen bremsten den Flügelspieler jedoch aus, weshalb er nur fünfmal zum Einsatz kam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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