Hoffenheim: Chaves-Angebot im Anflug?

Die TSG Hoffenheim hat womöglich einen Abnehmer für Arthur Chaves gefunden. Wie ‚UOL‘ berichtet, hat der FC São Paulo Interesse an dem Innenverteidiger und bereits Gespräche mit dem 25-Jährigen aufgenommen. Chaves gehört im Kraichgau zu den Abgangskandidaten.

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In der vergangenen Rückrunde war der Brasilianer an den FC Augsburg verliehen und kam dort regelmäßig zum Einsatz. Offenbar war den Fuggerstädtern jedoch die festgeschriebene Ablösesumme zur Festverpflichtung in Höhe von sechs Millionen Euro zu teuer. Neben São Paulo soll auch Vasco da Gama an dem ehemaligen U23-Nationalspieler interessiert sein.