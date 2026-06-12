Medien: Demichelis wird Trainer in Leipzig
Martín Demichelis wird womöglich in diesem Sommer in die Bundesliga zurückkehren. RB Leipzig hat dem Trainer vom RCD Mallorca ein Angebot unterbreitet.
Mit dem FC Bayern feierte Martín Demichelis zahlreiche große Erfolge. In der Bundesliga ist der Name des Argentiniers noch bis heute geläufig, auch wenn er die Münchner bereits 2011 verließ und seine aktive Spielerkarriere 2017 endete. Jetzt könnte es zu einer spektakulären Rückkehr kommen.
‚Radio Marca Baleares‘ berichtet, dass dem Cheftrainer vom RCD Mallorca ein Angebot aus der Bundesliga vorliegt. Laut ‚La Ultima Hora‘ stammt diese Offerte von RB Leipzig. Und noch mehr: Demichelis werde Mallorca verlassen und in die Bundesliga wechseln.
Update (15:27 Uhr): Laut ‚Radio Marca Baleares‘ ist sich Demichelis mit Leipzig einig. Es fehle nur noch die offizielle Bestätigung der Vereine.
Eigentlich hatte der 45-Jährige seinen Vertrag beim Absteiger aus La Liga erst kürzlich um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Per Ausstiegsklausel käme der 45-Jährige aber aus dem frischen Kontrakt heraus.
Bei den Sachsen könnte der frühere Innenverteidiger Ole Werner ersetzen. Für den aktuellen Coach der Sachsen wird die Luft in Leipzig dünner. Der Vorstand des Tabellendritten der abgelaufenen Saison plädiert längst für die Entlassung von Werner.
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