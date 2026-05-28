Hoffenheim gibt Duric ab

Der SC Paderborn bastelt weiter fleißig am Bundesligakader und verkündet den nächsten Neuzugang. Luka Duric verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich dem Aufsteiger aus Ostwestfalen an. Laut ‚Sky‘ fließt für den Transfer eine Ablöse in Höhe 250.000 Euro.

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Duric feierte zwar in der abgelaufenen Spielzeit sein Bundesligadebüt, vorwiegend spielte der Mittelfeldspieler aber für die zweite Mannschaft der TSG in Liga drei. Durch den Wechsel nach Paderborn überspringt der 22-Jährige die 2. Bundesliga und geht künftig erstklassig seinem Beruf nach.