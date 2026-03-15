Serie B
Cole übernimmt in Cesena
3 min.
@Maxppp
Ashley Cole ist der neue Trainer des FC Cesena. Wie der italienische Zweitligist bekanntgibt, nimmt der Ex-Profi zunächst bis zum Sommer auf der Bank des Klubs Platz. Bei Erfüllung gewisser erfolgsabhängiger Konditionen kann sich der Vertrag automatisch verlängern.
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Der 107-fache Nationalspieler war zuletzt als Co-Trainer der englischen U21-Nationalmannschaft tätig. Für Cole ist es die erste Station als Chefcoach. Cesena liegt derzeit auf Rang acht und kämpft um den Einzug in die Aufstiegsplayoffs.
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