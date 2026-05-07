Stürmer-Schnäppchen: Werder verpflichtet Quetant

Dass Werder Bremen in dieser Spielzeit so lange tief im Abstiegskampf steckt, liegt vor allem an der miserablen Chancenverwertung der Grün-Weißen. Dort steht der Klub mit nur 6,3 Prozent auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit es in der kommenden Saison wieder aufwärts geht, wird also vor allem mehr Torgefahr nötig sein.

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Unter dieser Prämisse dürften die Fans sehr gespannt auf Kenny Quetant sein, dessen Verpflichtung Werder bekanntgibt. Der 19-Jährige wechselt im Sommer ablösefrei vom AC Le Havre an die Weser und erhält dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2030 mit der vereinsseitigen Option auf eine weitere Saison.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kenny einen jungen, sehr talentierten Potentialspieler von Werder Bremen überzeugen konnten. Wir wollen ihn dabei unterstützen, bei uns die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Er konnte bereits erste Erfahrungen in einer europäischen Top-Liga sammeln und wir sind überzeugt, dass er bei uns sein Potential entfalten kann“, freut sich Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer auf die Zusammenarbeit.

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Der Neuzugang selbst gibt zu Protokoll: „Werder ist ein sehr interessanter Club und ich freue mich auf meine Zeit in Bremen. Ich möchte mit dem Team erfolgreich sein und möchte so viel Spielzeit wie möglich bekommen. Außerdem freue ich mich auf das Weserstadion, weil ich gehört habe, dass die Zuschauer unglaublich sein sollen.“

Quetant kommt aus der Jugendakademie des normannischen Klubs und schaffte in der laufenden Spielzeit den Durchbruch bei den Profis. In bislang neun Einsätzen in der Ligue 1 gelang ihm ein Treffer. Zuletzt schaffte es der 1,89 Meter große Angreifer – wohl aufgrund seiner Wechselabsichten – jedoch sechsmal in Folge nicht in den Spieltagskader.

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Im Rennen um die Gunst des Angreifers setzte sich Werder unter anderem gegen den SC Freiburg durch. Auch Klubs aus der Premier League waren an Quetant interessiert.