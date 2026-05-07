Schlager nennt Wunschziel

Xaver Schlager liebäugelt mit einem Wechsel nach England. Im Podcast ‚Man kennt sich, man schätzt sich‘ sagt der 28-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig: „So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt auch nicht mehr 21. Natürlich ist die Premier League ein Ziel, aber ich sage mal, es gibt auch andere Top-Fünf-Ligen, alle haben einen gewissen Reiz.“ (zitiert via ‚Bild‘)

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Schlager darf am Saisonende ablösefrei wechseln, eine Vertragsverlängerung in Leipzig schlug er aus. Interesse zeigt neben Juventus Turin auch sein Ex-Coach Marco Rose. Der ehemalige Leipziger übernimmt zur kommenden Saison den englischen Erstligisten AFC Bournemouth und würde dort gerne wieder mit Schlager zusammenarbeiten. Bei der WM hat der Österreicher aber womöglich noch Gelegenheit, größere Kaliber auf sich aufmerksam zu machen.