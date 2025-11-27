Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Heidenheimer Rückendeckung für Schmidt

von Dominik Schneider
Frank Schmidt bei der Europapokalpremiere des 1. FC Heidenheim @Maxppp

Um seinen Job muss Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim aktuell nicht bangen. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) stärkte Holger Sanwald dem Cheftrainer den Rücken: „Unser Weg passiert nur gemeinsam mit unserem Trainer. Frank hat die volle Unterstützung.“ Weiterhin seien alle im Verein involvierten Personen überzeugt von Schmidt und seiner Arbeit, betonte der Vorstandschef.

Unter der Anzeige geht's weiter

Momentan steht Heidenheim auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga. Aus elf Spielen holten die Baden-Württemberger nur einen Sieg und zwei Remis, außerdem ist das Team von Schmidt mit 26 kassierten Treffern die Schießbude der Liga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Heidenheim
Frank Schmidt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Frank Schmidt Frank Schmidt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert