FC Bayern: Freund nennt überraschende „Säule“

Christoph Freund ist überzeugt davon, dass Hiroki Ito dem FC Bayern nach seiner Genesung von seinem dritten Mittelfußbruch schnell wieder helfen kann. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Sportdirektor sogar: „Er ist ein richtig guter Fußballer und wir freuen uns mit ihm, dass er wieder dabei ist. Er wird in den nächsten Monaten eine wichtige Säule für uns sein.“

Im heutigen Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) steht Ito erstmals in dieser Saison im Spieltagskader der Münchner. Freund freut sich: „Mit der Art, wie er spielt, wird er der Mannschaft helfen. Er ist Linksfuß, Innenverteidiger und kann auch Linksaußen spielen.“