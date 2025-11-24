Eintracht: Amenda vor Winter-Abflug

Aurèle Amenda könnte Eintracht Frankfurt mit einem halben Jahr Verspätung doch noch in Richtung FC Turin verlassen. Sacha Tavolieri zufolge zeigt der italienische Erstligist weiterhin konkretes Interesse am Innenverteidiger. Der 22-Jährige selbst sei offen für den Wechsel, seine Berater wollen laut Tavolieri alle Angebote im Januar prüfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Sommer stand Amenda kurz vor einem Transfer nach Turin. Die Vereine hatten sich bereits auf eine Ablöse von neun Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni geeinigt, ehe der Deal an der fehlenden Übereinkunft zwischen dem Schweizer und dem Serie A-Klub doch noch scheiterte. Der viermalige Nationalspieler spielt bei der SGE allerdings auch in dieser Saison keine bedeutende Rolle und stand erst zweimal in der Startelf, zuletzt am 22. Oktober bei der 0:5-Niederlage gegen den FC Liverpool.