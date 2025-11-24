Hoffenheim wird bei Vogt aktiv

Die TSG Hoffenheim schaltet bei Alessandro Vogt offenbar einen Gang hoch. Der Bundesliga-Klub arbeitet nach ‚Sky‘-Informationen aktiv an einem Transfer des 20-jährigen Stürmers vom FC St. Gallen. Dem Bericht des TV-Senders zufolge fanden bereits Treffen mit den Beratern des Torjägers statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für eine festgeschriebene Ablösesumme von circa 2,7 Millionen Euro darf Vogt St. Gallen verlassen. Am Torjäger ist dem Vernehmen nach auch der VfL Wolfsburg dran. Die TSG scheint aber bereits einen Schritt weiter zu sein. Über die Modalitäten eines möglichen Transfers sind die Kraichgauer umgehend informiert.