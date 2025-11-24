Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hoffenheim wird bei Vogt aktiv

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Alessandro Vogt wird von zwei Franzosen in die Mangel genommen @Maxppp

Die TSG Hoffenheim schaltet bei Alessandro Vogt offenbar einen Gang hoch. Der Bundesliga-Klub arbeitet nach ‚Sky‘-Informationen aktiv an einem Transfer des 20-jährigen Stürmers vom FC St. Gallen. Dem Bericht des TV-Senders zufolge fanden bereits Treffen mit den Beratern des Torjägers statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für eine festgeschriebene Ablösesumme von circa 2,7 Millionen Euro darf Vogt St. Gallen verlassen. Am Torjäger ist dem Vernehmen nach auch der VfL Wolfsburg dran. Die TSG scheint aber bereits einen Schritt weiter zu sein. Über die Modalitäten eines möglichen Transfers sind die Kraichgauer umgehend informiert.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Hoffenheim
St.Gallen
Alessandro Vogt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
St.Gallen Logo St.Gallen
Alessandro Vogt Alessandro Vogt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert