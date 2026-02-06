Bitterer Ausfall für den BVB

Borussia Dortmund muss am morgigen Samstag (15:30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg offenbar auf Karim Adeyemi verzichten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der Offensivspieler am heutigen Freitagabend nicht mit der Mannschaft in Richtung Niedersachsen aufgebrochen.

Am Abschlusstraining hatte der 24-Jährige noch teilgenommen. Danach hatte Adeyemi das Vereinsgelände jedoch in seinem Privatwagen verlassen.