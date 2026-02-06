Menü Suche
Bitterer Ausfall für den BVB

von Martin Schmitz - Quelle: Ruhr Nachrichten
Karim Adeyemi im Trainingslager @Maxppp
Wolfsburg BVB

Borussia Dortmund muss am morgigen Samstag (15:30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg offenbar auf Karim Adeyemi verzichten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der Offensivspieler am heutigen Freitagabend nicht mit der Mannschaft in Richtung Niedersachsen aufgebrochen.

Am Abschlusstraining hatte der 24-Jährige noch teilgenommen. Danach hatte Adeyemi das Vereinsgelände jedoch in seinem Privatwagen verlassen.

