Bericht: Leipzig-Trainer Werner wackelt
RB Leipzig bleibt auch in dieser Saison hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der Trainer gerät in die Schusslinie.
In der Hinrunde lieferte RB Leipzig noch lange konstant Ergebnisse, war kurz vor Weihnachten noch Tabellenzweiter. Mittlerweile ist aber der Wurm drin: Aus den jüngsten elf Pflichtspielen sprangen nur drei Siege raus. In der Bundesliga rutschte der finanziell auf Rosen gebettete Klub daher auf Platz fünf ab.
Da das erklärte Ziel Champions League in Gefahr gerät, wackelt nun auch der Trainer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird die Arbeit von Ole Werner „intern immer mehr diskutiert“. Mehr noch: Gelänge am morgigen Sonntag (19:30 Uhr) beim Hamburger SV wieder kein Sieg, „haben die Sachsen eine Trainerdiskussion“.
Werner war erst zu Saisonbeginn von Werder Bremen nach Leipzig gekommen. Zur Wahrheit gehört auch: Leipzig steht besser da als in der vergangenen Saison, in der man als Tabellensiebter das internationale Geschäft verpasste. Dennoch gehört es zu den Regeln des Geschäfts, dass häufig der Trainer als erster dran glauben muss.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden