Bleibt Baum FCA-Trainer?

Manuel Baum könnte auch über die Saison hinaus an der Seitenlinie beim FC Augsburg stehen. Auf der Pressekonferenz nach der Partie gegen den 1. FC Köln (2:0) erklärte der Interimscoach bezüglich seiner Zukunft: „Wir werden uns irgendwann mal natürlich zusammensetzen. Ich freue mich einfach da zu sein, egal in welcher Rolle.“

Baum hatte im Dezember vergangenen Jahres den Posten von Sandro Wagner übernommen und seither 21 Punkte in zwölf Spielen gesammelt. Die zuvor abstiegsbedrohten Fuggerstädter rangieren nun auf dem neunten Tabellenplatz mit elf Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge. Der 46-Jährige war zuvor als Direktor Entwicklung beim FCA tätig und soll ursprünglich im Sommer auch in diese Funktion zurückkehren.