Müller dämpft WM-Hoffnungen

Thomas Müller hat sich kritisch zum aktuellen Stand der deutschen Nationalmannschaft geäußert. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der 36-Jährige: „Wir haben genügend Qualität, um jede Top-Nation an einem einzelnen Tag zu schlagen. Aber ich sehe umgekehrt die Stabilität nicht, dass wir kaum zu schlagen wären. Das ist ein Unterschied.“

Müller, der 2024 nach 131 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beendete, zählt Deutschland daher nicht zum engsten Favoritenkreis für die kommende Weltmeisterschaft: „Es kommen immer wieder Talente hoch, aber feste Größen in Teams, die regelmäßig im Halbfinale oder Finale der Champions League unterwegs sind und diese Erfahrung sammeln, Verantwortung gespürt haben und gefestigt sind, haben wir kaum. Was ich meine, ist die Konstanz. Diese Entwicklung muss wieder einsetzen, um zu den Top-3-Kandidaten auf den WM-Titel zu gehören“, analysiert der Ex-Bayern-Star.