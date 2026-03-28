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Werder: Schnelles Weiser-Comeback?

von Dominik Sandler - Quelle: DeichStube
Mitchell Weiser im Werder-Dress @Maxppp

Nach seinem Kreubandriss könnte Mitchell Weiser im Saisonendspurt bei Werder Bremen zurückkehren. Leiter Profifußball Peter Niemeyer sagt gegenüber der ‚DeichStube‘: „Er befindet sich auf der Zielgeraden seiner Reha und ist bereits wieder viel individuell auf dem Trainingsplatz aktiv.“ Einen genauen Zeitpunkt für das Comeback nennt Niemeyer aber nicht.

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Weiser hatte sich im Juli das Kreuzband gerissen, intern gelte der 31-Jährige als besonders motiviert, möglichst schnell zurückzukehren. Werder wolle allerdings kein Risiko eingehen und Weiser behutsam heranführen. Derzeit laufen außerdem Vertragsverhandlungen mit dem rechten Schienenspieler, der an der Weser verlängern soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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