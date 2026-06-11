Streich denkt über Comeback nach

Christian Streich hat mit seiner Trainerkarriere noch nicht abgeschlossen. Das bekräftigt der 61-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘: „Vielleicht könnte es irgendwann sein, ich schließe nichts aus, aber es kann gut sein, dass ich kein Profitrainer mehr sein werde.“

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Seit seinem Abschied beim SC Freiburg im Sommer 2024 ist Streich ohne Anstellung, offiziell ruht die Karriere weiterhin nur. „Ich bin auf jeden Fall noch kein Rentner. Wenn mich jemand fragt, und, wie ist es in der Rente, regt mich das auf. Es passt nicht zum Selbstbild, dafür bin ich noch zu jung“, so Streich.